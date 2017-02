EdF : Sagna imagine déjà Mbappé chez les Bleus

Pour sa première titularisation en Ligue des Champions, Kylian Mbappé (18 ans, 4 apparitions et 1 but en LdC cette saison) a réalisé une superbe performance contre Manchester City (3-5) mardi en 8e de finale aller, inscrivant son premier but en C1. Le latéral droit français des Citizens, Bacary Sagna (34 ans, 4 matchs en LdC cette saison), a été impressionné et voit d'ailleurs le jeune attaquant monégasque bientôt chez les Bleus.

"Il faut qu'il continue de travailler. Il atteindra l'équipe de France dans pas longtemps s'il continue comme ça", a confié l'international tricolore après la rencontre.

En attendant, les cadors devraient se bousculer pour le recruter l'été prochain.