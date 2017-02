Monaco : Raggi regrette les "cadeaux"

Longtemps en tête au tableau d’affichage, l’AS Monaco a été renversée au cours de la dernière demi-heure par Manchester City (3-5) mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions en concédant des buts évitables. Forcément, ce scénario a donné des regrets au défenseur polyvalent de l’ASM, Andrea Raggi (32 ans, 11 matchs en C1 cette saison).

"On a fait un bon match. Mais on a fait des cadeaux et on prend cinq buts, a déploré l’Italien devant la presse après la rencontre. On rate un penalty et on prend un but pas bon, le moral est tombé. On est une équipe de jeunes et on n'a pas beaucoup d'expérience. Ça fait mal de prendre cinq buts. (…) On va essayer de gagner ce match à la maison. Le match est ouvert, on n'a rien à perdre. Ce n'est pas impossible."

A condition d’éviter de commettre les mêmes erreurs le 15 mars à la maison lors de la manche retour.