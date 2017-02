Man City : Guardiola félicite Jardim « Par Romain Rigaux - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après le 8e de finale aller de Ligue des Champions de folie entre Manchester City et Monaco (5-3) mardi soir, l'entraîneur des Citizens Josep Guardiola était ravi du spectacle proposé par les deux équipes. D'ailleurs, le technicien espagnol a tenu à féliciter son homologue monégasque Leonardo Jardim. "Quand deux équipes jouent, attaquent et attaquent encore, ce type de football est merveilleux. J’en profite pour féliciter mon homologue de Monaco. Son équipe a quand même marqué plus de 100 buts (toutes compétitions confondues) jusque-là cette saison. Leurs contre-attaques étaient dures pour nous. Et puis, Lemar, Sidibé ou encore Mendy sont si rapides", a déclaré le coach mancunien après la rencontre. Et dire que Jardim était considéré comme un entraîneur trop frileux lors de ses premières saisons à l'ASM... Et dire que Jardim était considéré comme un entraîneur trop frileux lors de ses premières saisons à l'ASM...

