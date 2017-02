Monaco : Mbappé derrière Benzema et Bojan Par Youcef Touaitia - Le 21/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Titularisé par Leonardo Jardim contre Manchester City (3-5) ce mardi soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé (18 ans, 4 apparitions et 1 but en C1 cette saison) a confirmé sa belle passe. L'attaquant de Monaco est devenu, à 18 ans et 63 jours, le deuxième plus jeune buteur français en C1 derrière Karim Benzema, qui avait inscrit sa première réalisation sur la scène européenne avec Lyon à 17 ans et 352 jours contre Rosenborg (2-1) le 6 décembre 2005. L'Asémiste est également devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer lors d'une rencontre à élimination directe, le record appartenant toujours à l'ancien Barcelonais, Bojan Krikic, buteur à 17 ans et 217 jours.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+