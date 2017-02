Monaco : l'analyse lucide de Bernardo Silva Par Youcef Touaitia - Le 21/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir mené à deux reprises, Monaco s'est finalement incliné contre Manchester City (3-5) ce mardi soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Une déception pour le milieu offensif asémiste Bernardo Silva (22 ans, 10 matchs et 3 buts en C1 cette saison), qui reste lucide après ce revers. "On savait qu’on allait jouer une grosse équipe. On a réalisé une bonne heure. On n’a pas réussi à maintenir notre avantage. On a joué contre une belle équipe. Ce n’est pas facile face à de tels joueurs. Il va falloir faire la différence au retour", a commenté le Portugais au micro de beIN Sports. Pour écarter les Citizens, les Français vont devoir se montrer sérieux offensivement mais surtout défensivement ! Pour écarter les Citizens, les Français vont devoir se montrer sérieux offensivement mais surtout défensivement !

