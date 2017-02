LdC : Leverkusen 0-2 Atletico (mi-tps)

Sans forcer, l’Atletico Madrid mène sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-0) ce mardi soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Agressifs à la récupération, les Colchoneros dominaient largement le premier quart d’heure. Griezmann, qui butait sur Leno, puis Wendell, qui touchait involontairement la barre de son gardien sur un centre de Filipe Luis, n’étaient pas loin d’ouvrir la marque. C’était finalement Saul Niguez, sur une magnifique frappe enroulée à l’angle de la surface, qui punissait une défense allemande dépassée (0-1, 17e).

Preuve de la faiblesse de l’arrière-garde locale, Dragovic se trouait complètement sur un dégagement et permettait à Gameiro de servir idéalement Griezmann, sans pitié face à Leno (0-2, 26e). Le dernier rempart du Bayer évitait aux siens de prendre encore un peu plus l’eau en gagnant son duel face au Bleu quelques minutes plus tard. Malgré les multiples offensives de Bellarabi et Brandt avant la pause, les protégés de Roger Schmidt restaient impuissants face à la justesse technique espagnole.