LdC : Man City 5-3 Monaco (fini)

Après avoir mené au score sur la pelouse de Manchester City dans ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Monaco a craqué en seconde période en encaissant trois buts en moins d'un quart d'heure pour s'incliner 5-3.

Les Monégasques démarraient bien avec un pressing gênant considérablement les Citizens et quelques opportunités. Mbappé et Falcao faisaient passer un frisson dans la défense mancunienne puis Mendy alertait Caballero d'une frappe. Malgré cette bonne entame, les hommes de Josep Guardiola se montraient plus menaçants au fil des minutes et mettaient la pression sur le but monégasque après le premier quart d'heure. Et l'ASM finissait par craquer sur un but de Sterling après un joli numéro de Sané (1-0, 26e).

Mais le club de la Principauté n'avait pas le temps de tergiverser puisque les joueurs de Leonardo Jardim réagissaient rapidement avec l'égalisation de Falcao d'une belle tête plongeante (1-1, 32e). Les Monégasques et leurs supporters exultaient ! Derrière, Agüero s'écroulait dans la surface monégasque et un coup de sifflet retentissait pour... une simulation. Ouf ! Et l'ASM prenait même l'avantage à cinq minutes de la pause grâce à Mbappé (1-2, 40e) !

Au retour des vestiaires, Monaco revenait avec les mêmes intentions et obtenait un penalty après un tacle d'Otamendi sur Falcao, après quelques secondes d'hésitation de l'arbitre. Mais la tentative, trop molle, du Colombien était stoppée par Caballero ! Un raté regrettable puisque Agüero profitait ensuite d'une faute de main de Subasic pour égaliser (2-2, 57e) ! Les Monégasques allaient-ils être plombés par la tournure des évènements ?

Eh bien non ! Car sur un contre quelques minutes plus tard, Falcao s'en allait inscrire un doublé pour redonner l'avantage à Monaco d'un joli lob (2-3, 61e). Quelle capacité de réaction et quel match fou ! Alors que l'ASM avait encore des opportunités en contres, c'est City qui répondait finalement à son adversaire sur une volée d'Agüero (3-3, 71e). A la peine physiquement, les Monégasques étaient ensuite dépassés, et les Citizens repassaient même en tête sur un corner repris par Stones (4-3, 77e) ! Derrière, Sané creusait même l'écart malgré une position de hors-jeu (5-3, 82e)...

Malgré trois buts à l'extérieur, Monaco devra s'imposer par deux buts d'écart au retour à Louis II. Dur...