Real : Zidane tente de rassurer Isco « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 21/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas titulaire aux yeux de Zinedine Zidane, Isco (24 ans, 17 matchs et 5 buts en Liga cette saison) songe à quitter le Real Madrid en fin de saison. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l'entraîneur des Merengue a cherché à rassurer son milieu de terrain mais ne peut toujours rien lui promettre. "Isco sait que je compte sur lui et que je l’aime comme joueur. J’ai 24 très bons joueurs. Tout est compliqué. Les joueurs le savent. Quand tu enlèves ou ne prends pas un joueur, ça ne signifie rien. Pour moi, tous les joueurs sont importants, je penserai ainsi jusqu’au bout, je crois en chacun de mes joueurs. C’est compliqué, je sais, mais je vais devoir choisir jusqu’au bout. Tous savent ce que nous voulons réaliser ensemble. Je ne changerai pas ces rotations", a expliqué le technicien français. Chelsea, Manchester City et le FC Barcelone sont déjà sur les rangs pour récupérer Isco. Chelsea, Manchester City et le FC Barcelone sont déjà sur les rangs pour récupérer Isco.

