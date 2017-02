Caen : Vercoutre n'a pas aimé les insultes

Samedi dernier, Caen s'est incliné 1-0 à domicile contre Lille. Insulté par des supporters caennais, Rémy Vercoutre (36 ans, 21 matchs en L1 cette saison) n'a pas apprécié même s'il peut comprendre la colère des fans du club normand.

"La dernière fois, après Dijon en décembre le kop nous avait demandés - peu importe le résultat - qu'on vienne en bas de la tribune pour les saluer. C’était une demande tout à fait légitime. Ils nous soutiennent toujours. Leur tribune est toujours pleine. On peut compter sur eux. Ce qui m'a chagriné samedi soir, c'est qu'on y va et on se fait insulter. C'est pourquoi j'étais un peu râleur. Maintenant, vous savez, vous finissez un match qu'on a perdu, on est passionné, les supporters le sont aussi, tout le monde est en colère. Mais je n'ai aucun doute qu'ils seront là ce mardi", a dédramatisé l'ancien Lyonnais avant la réception de Nancy ce mardi en match en retard de la 21e journée de Ligue 1.