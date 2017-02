ASSE : "comme si Ibrahimovic avait arbitré" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 21/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Demain mercredi (18h30), l'AS Saint-Etienne, battue 3-0 à l'aller, tentera l'impossible face à Manchester United lors des 16es de finale retour de la Ligue Europa. Un sentiment de revanche anime Bernard Caïazzo, qui a l'impression qu'à Old Trafford, c'est Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 6 matchs et 5 buts en coupe d'europe cette saison) qui jouait et arbitrait en même temps. "Le résultat du match aller est très lourd parce que l'ASSE n'a pas concrétisé ses nombreuses occasions et que nous avons eu un drôle d'arbitrage, un peu comme si Zlatan Ibrahimovic avait arbitré. Le retour représente le plus grand événement à vivre à Geoffroy-Guichard depuis les années 1980. Manchester United est le plus gros budget dans le monde devant le Real Madrid et Barcelone et peut-être actuellement une des quatre ou cinq meilleures équipes du monde, invaincue depuis près de vingt matchs. José Mourinho veut gagner la Ligue Europa et il aligne sa meilleure équipe. L'AS Saint-Etienne est fière d'accueillir Manchester United avant tout pour ses fabuleux supporters qui le méritent", a confié le co-président stéphanois à l'AFP. A l'aller, MU avait notamment marqué suite à un coup franc et un penalty plus que généreux obtenus par le Suédois. A l'aller, MU avait notamment marqué suite à un coup franc et un penalty plus que généreux obtenus par le Suédois.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+