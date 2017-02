Bordeaux : Carrasso n'a encore rien reçu « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 21/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remis de sa blessure au genou gauche, Cédric Carrasso (35 ans, 12 matchs en L1 cette saison) a vite repris sa place de titulaire dans les cages bordelaises. Pourtant, le gardien girondin, en fin de contrat en juin prochain, n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation de ses dirigeants. "Pour l’instant, il n’y a rien de prévu, je n’ai pas eu de retour, pas encore, de la part des Girondins. Mais je suis vraiment en bons termes et sportivement ça va bien. Je me concentre sur le club, c’est le plus important, et j’essaie d’amener le maximum jusqu’à la fin de saison. Après, je pense qu’on aura le temps de discuter", a fait savoir l'ancien Toulousain sur RMC. Il serait étonnant que les Marine et Blanc ne proposent pas au moins un an de plus à leur gardien. Il serait étonnant que les Marine et Blanc ne proposent pas au moins un an de plus à leur gardien.

