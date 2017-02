Lille : Mendy rend hommage à Bielsa « Par Damien Da Silva - Le 21/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis dimanche et l'annonce de l'arrivée de Marcelo Bielsa à la tête de Lille au terme de l'exercice en cours, les déclarations positives au sujet du technicien argentin se succèdent. Désigné comme le meilleur entraîneur du monde par le coach de Manchester City Pep Guardiola (voir ici), El Loco a eu droit à un bel hommage de la part de son ancien joueur à l'Olympique de Marseille Benjamin Mendy (22 ans, 17 matchs en L1 cette saison). "L’arrivée de Bielsa m’a amené dans un autre univers. Tous les jours, après les séances, il nous parlait de la tactique, de son expérience. Malheureusement, quand on arrive dans les centres de formation, on ne se donne pas à fond comme les Sud-Américains. Avec Bielsa, cette passion transparaissait ensuite sur le terrain, où on était des chiens. Il savait comment me piquer", a apprécié l'actuel latéral gauche de l'AS Monaco pour L'Equipe. Comme de nombreux joueurs avant lui, Mendy a été marqué à vie par sa collaboration avec Bielsa. Comme de nombreux joueurs avant lui, Mendy a été marqué à vie par sa collaboration avec Bielsa.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+