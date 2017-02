Monaco : Fabinho s'enflamme pour Mbappé « Par Damien Da Silva - Le 21/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Véritable révélation cette saison en Ligue 1, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 18 apparitions et 7 buts en L1 cette saison) flambe avec l'AS Monaco. Présent en conférence de presse avant le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City ce mardi (20h45), le milieu Fabinho (23 ans, 25 matchs et 5 buts en L1 cette saison) a encensé son jeune partenaire. "Il n’arrête pas de nous surprendre. Nous, on le voit chaque jour à l’entraînement, et il fait des choses qui ne sont pas normales. Il a quelque chose de différent. Il va devenir un grand joueur. C’en est déjà un bon, utile pour notre équipe, mais il va encore progresser dans beaucoup de domaines", a assuré le Brésilien. Avec l'énorme potentiel de Mbappé, son avenir s'annonce effectivement brillant. Avec l'énorme potentiel de Mbappé, son avenir s'annonce effectivement brillant.

