Bordeaux : Malcom drague le FC Séville « Par Damien Da Silva - Le 21/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté en janvier 2016 pour 5 millions d'euros au Corinthians, le milieu offensif de Bordeaux Malcom (19 ans, 25 matchs et 4 buts en L1 cette saison) affiche de beaux progrès cette saison. Doté d'un potentiel intéressant et supervisé par plusieurs grands clubs européens, le Brésilien a dragué le FC Séville à l'occasion d'un entretien accordé à Goal. "Liverpool et Manchester, je ne sais rien... Je suis tout à fait serein et aujourd’hui, je pense seulement aux Girondins. Je me consacre à mon travail pour donner de la joie aux supporters français. Maintenant, Jorge Sampaoli (l'entraîneur de Séville, ndlr) connaît mon football, mon style de jeu. Si l’occasion se présente, je serais heureux. Sinon, je continuerai mon dur labeur avec plus d’humilité que jamais", a confié le Bordelais. Lié aux Girondins jusqu'en juin 2021, Malcom devrait rapporter un joli chèque à l'équipe française en cas de départ. Lié aux Girondins jusqu'en juin 2021, Malcom devrait rapporter un joli chèque à l'équipe française en cas de départ.

