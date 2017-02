Real : trois cadors européens veulent Isco

Ne figurant pas dans l'équipe de base de Zinedine Zidane, Isco (24 ans, 17 matchs et 5 buts en Liga cette saison) envisage de quitter le Real Madrid à l'issue de la saison (voir la brève d'hier à 15h01). Le milieu de terrain espagnol ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir puisque, selon Marca, trois grands clubs européens se seraient déjà positionnés pour le récupérer durant l'intersaison.

Il s'agit de Chelsea, de Manchester City et même du FC Barcelone qui a toujours beaucoup apprécié l'ancien pensionnaire de Malaga. Cela paraît quand même très compliqué pour les Blaugrana qui n'envisagent pas de débourser plus de 30 millions d'euros pour un joueur qui n'aura plus qu'un an de contrat en juin prochain.