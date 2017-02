PSG : Matuidi joue avec le futur Iniesta

Même s'il reste un grand joueur, Andres Iniesta (32 ans, 5 matchs et 1 but en coupe d'europe cette saison) a tout de même ses plus belles années derrière lui. Et pour Blaise Matuidi, celui qui peut devenir l'égal du milieu de terrain espagnol dans un avenir proche ne se trouve pas au FC Barcelone, mais au Paris Saint-Germain : Marco Verratti (24 ans, 6 matchs en coupe d'europe cette saison).

"C'est une petite phrase que j'ai dite à Iniesta quand Marco était par terre (lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions). Je lui ai dit : 'Lui, c'est ta relève.' Il m'a répondu : 'Oui.' Iniesta est un joueur extraordinaire, qui arrive aujourd'hui à un certain âge et il fait encore de très grandes choses. Là, il revenait tout juste de blessure mais je sais qu'au match retour il sera en pleine possession de ses moyens. Nous, on a la chance d'avoir son successeur, on a Marco !", a ainsi raconté l'international tricolore sur France Bleu.

L'Italien avait éclaboussé cette rencontre de toute sa classe.