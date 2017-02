PHOTO : Wayne Shaw, la star mange en plein match

Face à Sutton, les Gunners d’Arsenal n’étaient pas les stars… Non, les regards étaient plutôt tournés vers le banc de l’équipe de cinquième division anglaise, et plus précisément vers le gardien remplaçant Wayne Shaw (45 ans).

Et pour cause, le portier possède un physique plutôt atypique puisqu’il pèse près de 115 kilos ! Pas de quoi déranger le principal intéressé aperçu en train de manger un sandwich alors que le match de FA Cup (2-0 pour Arsenal) n’était même pas terminé...

Wayne Shaw mange en plein match