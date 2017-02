L2 : Lens surpris à Orléans !

A l'occasion de la 26e journée de Ligue 2, le Racing Club de Lens a chuté sur la pelouse de l'US Orléans (2-1). En course pour la montée en L1, les Sang et Or n'ont pas su éviter les buts de Livio Nabab (52e) et de Karim Ziani (83e, sp). Le RCL perd sa place sur le podium, tandis que le promu fait une bonne opération en vue du maintien. Voici le classement complet.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Brest 48 26 14 6 6 34 26 +8 2 Amiens 42 26 11 9 6 39 24 +15 3 Reims 42 26 11 9 6 27 21 +6 4 Lens 40 26 10 10 6 34 28 +6 5 Troyes 40 26 11 7 8 33 27 +6 6 Strasbourg 40 25 11 7 7 36 32 +4 7 Nimes 38 26 9 11 6 38 29 +9 8 Sochaux 37 26 9 10 7 26 24 +2 9 Niort 36 26 9 9 8 32 36 -4 10 Bourg-Péronnas 35 26 8 11 7 33 33 0 11 Gaz. Ajaccio 35 26 9 8 9 26 27 -1 12 Le Havre 33 26 8 9 9 25 24 +1 13 AC Ajaccio 33 26 9 6 11 30 35 -5 14 Valenciennes 31 26 6 13 7 33 32 +1 15 Clermont F. 30 26 7 9 10 29 30 -1 16 Red Star 28 26 6 10 10 23 32 -9 17 Auxerre 28 26 7 7 12 20 30 -10 18 Orléans 27 26 7 6 13 24 33 -9 19 Laval 24 26 4 12 10 21 27 -6 20 Tours 21 25 4 9 12 28 41 -13