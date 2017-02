Lyon : Tolisso est fier de son record Par Eric Bethsy - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Double buteur contre Dijon (4-2 pour les Gones) dimanche en championnat, le milieu de l’Olympique Lyonnais Corentin Tolisso (22 ans, 22 matchs et 6 buts en L1 cette saison) a atteint la barre des 10 réalisations toutes compétitions confondues. Record personnel battu, d’où la fierté du joueur formé à Lyon. "Ça fait plaisir, je suis très content d’avoir mis ce doublé pour moi et pour toute l’équipe, c’est le plus important, a-t-il réagi. Statistiquement, c’est ma plus belle saison. Mon record était à 7 buts, j’en suis à 10. Il reste encore de nombreux matchs, j’aspire à mettre encore plus de buts." Capable d’évoluer au poste de relayeur et de meneur de jeu, Tolisso ne s’arrêtera sûrement pas là. Capable d’évoluer au poste de relayeur et de meneur de jeu, Tolisso ne s’arrêtera sûrement pas là.

