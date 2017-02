Monaco : Man City ou Chambly, Jardim attaque « Par Eric Bethsy - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposée à Manchester City en huitième de finale de la Ligue des Champions, l’AS Monaco n’a pas prévu de changer de stratégie face aux Citizens. Redoutable sur le plan offensif, la formation de Leonardo Jardim jouera pour attaquer, marquer et gagner. "Je passe toujours un message très important aux joueurs : que ce soit contre Chambly, Paris ou Tottenham, c'est toujours pareil, c'est notre ADN, on travaille comme ça, a assuré l’entraîneur de l’ASM. Demain, ce sera notre onzième match de Ligue des Champions cette saison et, jusque-là, on a toujours essayé de jouer de la même façon, même si le résultat n'a pas toujours été le même." Voilà qui promet un beau spectacle dès le match aller programmé mardi (20h45). Voilà qui promet un beau spectacle dès le match aller programmé mardi (20h45).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+