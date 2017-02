Bordeaux : Kamano veut "exploser " ! Par Eric Bethsy - Le 20/02/2017 A+ Imprimer Email " !" style="width:60px; height:20px; display:inline-block; position:relative; top:4px; left:6px;"> Texte: A- Auteur d’une prestation remarquée face à Guingamp (3-0 pour les Girondins) dimanche en championnat, l’attaquant de Bordeaux François Kamano (20 ans, 18 apparitions et 6 buts en L1 cette saison) prend une nouvelle dimension. Mais ce n’est qu’un début au vu de ses grandes ambitions. "J'essaie de franchir des paliers par rapport à Bastia, a confié l’ancien joueur du Sporting à L’Equipe. Je suis exigeant avec moi-même, mais je ne me mets pas de pression. Je commence à prendre confiance en moi et mes coéquipiers, aussi, ont confiance en moi. Ils me donnent davantage le ballon et ça me fait vraiment du bien. Il y a de la concurrence, il fallait que j'assume. J'ai tout pour exploser !" Une mauvaise nouvelle pour son concurrent direct Jérémy Ménez... Une mauvaise nouvelle pour son concurrent direct Jérémy Ménez...

