PSG : Marquinhos confiant pour le Clasico

Après le match nul concédé face à Toulouse (0-0) dimanche en championnat, le défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhos (22 ans, 20 matchs en L1 cette saison) s’est tourné vers le choc contre l’Olympique de Marseille. Confiant, l’ancien joueur de la Roma estime qu’un PSG à son niveau a largement les moyens de s’imposer.

"On va voir, ils n'ont pas proposé beaucoup de jeu à l'aller, on va voir comment ils vont jouer. Je trouve que ça dépend beaucoup plus de nous, a commenté le Brésilien avant le Clasico dimanche (21h). Si on a la bonne mentalité, une bonne détermination, même sur les matchs difficiles et face à un bloc bas, on arrive à créer des occasions."

Contrairement au match aller (0-0, 10e journée), l’OM ne devrait pas se contenter de défendre au Vélodrome.