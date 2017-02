Monaco : Vasilyev et les prétendants de B. Silva « Par Eric Bethsy - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Etincelant avec l’AS Monaco, Bernardo Silva (22 ans, 25 matchs et 6 buts en L1 cette saison) est l’un des joueurs les plus convoités de notre championnat. Manchester United, Chelsea, le FC Barcelone… Ils suivraient tous l’évolution du Portugais. D’ailleurs, le vice-président Vadim Vasilyev ne le cache pas. "Des intérêts pour Bernardo Silva ? Oui, oui. Je ne veux vraiment pas entrer dans les détails, mais c'est le cas pour tous nos joueurs majeurs, a reconnu le dirigeant interrogé par The Times. Nous avons été contactés par de grands clubs européens. Ce n'est pas le bon moment pour en parler. Laissons la saison se terminer et ensuite nous nous occuperons du projet de la saison prochaine. Le coach, les joueurs et moi sommes concentrés sur la saison actuelle." Autant dire que le prochain mercato estival de l’ASM s’annonce agité ! Autant dire que le prochain mercato estival de l’ASM s’annonce agité !

