Guingamp : Bielsa ? Kombouaré s'agace... « Par Damien Da Silva - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche, Lille a officialisé l'arrivée sur son banc de Marcelo Bielsa au terme de l'exercice en cours. Après la défaite de Guingamp à Bordeaux (0-3) en Ligue 1, l'entraîneur du club breton Antoine Kombouaré a été interrogé sur le retour de l'Argentin en France... et ce n'était clairement pas le moment de poser cette question au coach de l'EAG. "Vous croyez qu'aujourd'hui j'ai envie de parler de ce qui se passe ailleurs sans déconner. Aujourd'hui, je parle de Guingamp et du travail qu'on fait et c'est tout. Quand on prend 3-0, on ne va pas se la raconter", a lancé Kombouaré devant les médias. Il faut reconnaître que l'ancien technicien du Paris Saint-Germain avait sûrement autre chose à penser après ce lourd revers... Il faut reconnaître que l'ancien technicien du Paris Saint-Germain avait sûrement autre chose à penser après ce lourd revers...

