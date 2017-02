Lyon : la polémique, Tolisso n'y pense plus « Par Romain Lantheaume - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour de suspension après son tacle violent sur Fabien Lemoine (29 ans, 10 matchs en L1 cette saison) face à l’AS Saint-Etienne (0-2), le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais Corentin Tolisso (22 ans, 22 matchs et 6 buts en L1 cette saison) a livré une belle prestation dimanche contre Dijon (4-2) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Auteur d’un doublé, le Gone a expliqué qu’il souhaitait désormais laisser cette polémique derrière lui. "Ce sont des choses qui se sont passées et je n'ai pas envie de revenir dessus, a coupé court le Lyonnais dans les colonnes de L’Equipe. Le derby est fini et je préfère me projeter sur le futur. Je n'avais pas forcément pensé à ça et je ne vais pas me tuer avec ce genre de choses." Sanctionné financièrement par l’OL à la suite de cet incident, le Tricolore avait déjà présenté ses excuses (voir ici). Sanctionné financièrement par l’OL à la suite de cet incident, le Tricolore avait déjà présenté ses excuses ().

