Lyon : meneur de jeu, Tolisso a aimé « Par Romain Lantheaume - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Précieux de par sa polyvalence, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Corentin Tolisso (22 ans, 22 matchs et 6 buts en L1 cette saison) a évolué en meneur de jeu dimanche face à Dijon (4-2) à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Auteur d'un doublé, le Gone s'est senti à l'aise dans cette position. "Je me suis bien senti dans ce rôle. Je savais que je n'allais pas prendre le ballon et dribbler comme peuvent le faire nos numéros 10, a expliqué le Lyonnais dans les colonnes de L'Equipe. J'étais conscient que je devais m'appuyer sur mes qualités et que je ne devais pas déjouer. Je devais jouer en une ou deux touches de balle, remises et demander dans la profondeur." Véritable couteau suisse, le natif de Tarare fait partie de ce genre de joueurs très appréciable dans un effectif. Véritable couteau suisse, le natif de Tarare fait partie de ce genre de joueurs très appréciable dans un effectif.

