OM : Payet ressent une montée en puissance

Recruté cet hiver par l'Olympique de Marseille en provenance de West Ham, le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'était pas dans une condition physique optimale à son arrivée. Auteur d'une performance intéressante face à Rennes (2-0) samedi en Ligue 1, l'international tricolore se sent sur la bonne voie.

"Je me sens de mieux en mieux, ça me permet de plus courir, d'avoir plus le ballon. Maintenant, une grosse semaine arrive pour préparer ce match important. Il faudra le préparer avec beaucoup de sérieux et de sérénité", a prévenu le Réunionnais pour le quotidien régional La Provence.

Face au Paris Saint-Germain dimanche, l'OM aura besoin d'un grand Payet pour l'emporter au Stade Vélodrome.