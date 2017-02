Barça : Iniesta a adoubé Verratti !

Barça : Iniesta a adoubé Verratt i ! « Par Damien Da Silva - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions mardi, le milieu du Paris Saint-Germain Marco Verratti (24 ans, 18 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a réalisé une superbe performance face au FC Barcelone (4-0). Invité sur les ondes de la radio France Bleu, son coéquipier Blaise Matuidi a révélé le contenu d'une discussion avec le joueur des Blaugrana Andrès Iniesta (32 ans, 11 matchs en Liga cette saison). "Après, oui, on peut se souvenir d’une phrase que j’ai dite à Iniesta. Quand Verratti était à terre, je lui ai dit que c’était sa relève. Il m’a dit oui. C’est ce que je pense. Iniesta est un joueur extraordinaire, il arrive à un certain âge mais il fait de très grandes choses. Il revenait juste de blessure et je sais qu’au retour il sera en pleine possession de ses moyens. Et on a la chance d’avoir son successeur avec Marco. C’est ce que je lui ai dit comme message", a confié l'international tricolore. De par son talent et son style de jeu, Verratti dispose effectivement des qualités nécessaires pour réaliser une grande carrière. De par son talent et son style de jeu, Verratti dispose effectivement des qualités nécessaires pour réaliser une grande carrière.

