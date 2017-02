TFC : Delort bluffé par Verratti

Entré à la mi-temps du match de championnat face à Toulouse (0-0) dimanche, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 18 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a donné beaucoup plus de tranchant au jeu du Paris Saint-Germain. La performance de l’Italien a bluffé l’attaquant du TFC Andy Delort (25 ans, 4 matchs et 3 buts en L1 cette saison).

"Il est rentré et là c’est devenu plus compliqué. Il est arrivé à trouver les espaces au milieu, à redoubler les passes et à nous mettre en danger, a expliqué l’ancien Caennais en conférence de presse. Je pense que si Marco Verratti avait débuté la rencontre, le match aurait été plus compliqué. Je le répète, mais c’est vraiment impressionnant. C’est un grand joueur."

Ces dernières semaines, le Parisien a effectivement retrouvé un niveau impressionnant.