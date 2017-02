Lyon : Génésio rassure Nkoulou « Par Romain Lantheaume - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Poussé vers la sortie durant le mercato d’hiver, le défenseur central Nicolas Nkoulou (26 ans, 7 matchs en L1 cette saison) a fait le choix de rester à l’Olympique Lyonnais. Mais l’international camerounais ne figure pas dans le groupe en championnat depuis son retour de la CAN 2017. L’entraîneur des Gones Bruno Génésio l’assure pourtant, l’ancien Marseillais entre toujours dans ses plans. "Je compte sur tous les joueurs qui sont sous contrat avec l’OL. Il a eu un début de saison difficile, ensuite il y a eu la CAN, s’est justifié le coach rhodanien au micro de beIN Sports. On a eu du mal à trouver de la stabilité en charnière centrale. Là, on aligne la même charnière deux fois de suite, on a l’impression que c’est un exploit. Nicolas fait partie du groupe, personne n’est écarté." Le Lion Indomptable part cependant de très bas dans la hiérarchie puisque Mouctar Diakhaby, Emanuel Mammana et Mapou Yanga-Mbiwa le devancent… Le Lion Indomptable part cependant de très bas dans la hiérarchie puisque Mouctar Diakhaby, Emanuel Mammana et Mapou Yanga-Mbiwa le devancent…

