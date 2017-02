ASSE : Veretout incertain sur son avenir « Par Damien Da Silva - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté cette saison à l'AS Saint-Etienne par Aston Villa sans option d'achat, le milieu de terrain Jordan Veretout (23 ans, 23 matchs et 2 buts en L1 cette saison) s'est imposé comme un titulaire dans l'équipe dirigée par Christophe Galtier. Interrogé par le Daily Mail, l'ancien Nantais s'est montré incertain concernant son avenir. "Les choses se passent bien à Saint-Étienne. C’est vraiment une bonne saison pour le club comme pour moi et j’espère que ça va continuer. Je ne sais pas encore ce qui se passera cet été et ce que je veux faire. Pour le moment, je veux juste me concentrer sur ces derniers mois à l’ASSE et conserver ma bonne forme", a confié le Français. Les Verts auront-ils les moyens financiers pour acheter définitivement Veretout ? Pour rappel, Aston Villa avait investi 10 millions d'euros pour le recruter en 2015. Les Verts auront-ils les moyens financiers pour acheter définitivement Veretout ? Pour rappel, Aston Villa avait investi 10 millions d'euros pour le recruter en 2015.

