PSG : Cavani, les négociations à l'arrêt « Par Romain Lantheaume - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cela fait des semaines que la prolongation de contrat de l’attaquant Edinson Cavani (30 ans, 24 matchs et 25 buts en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain est présentée comme imminente. Pourtant, alors que le club de la capitale espérait effectuer une annonce à ce sujet avant le match face au FC Barcelone (4-0) mardi dernier, il n’a toujours rien officialisé concernant son buteur, sous contrat jusqu’en 2018. Et pour cause, les négociations se trouvent actuellement à l’arrêt ! D’après le quotidien Le Parisien, El Matador et ses conseillers ne sont pas satisfaits de certaines clauses du contrat qui compliquent les conditions d’obtention de l’un des bonus. En face, le directeur du football du PSG Patrick Kluivert ne veut rien lâcher et se montre intransigeant. Pour l’heure, aucun nouveau rendez-vous n’est prévu entre le clan de l’Uruguayen et son club, explique le journal régional. Le dénouement de ce dossier permettrait pourtant à l’ancien Napolitain d’aborder plus sereinement les prochaines échéances de la saison. Le dénouement de ce dossier permettrait pourtant à l’ancien Napolitain d’aborder plus sereinement les prochaines échéances de la saison.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+