TFC : Dupraz a cru "finir en taule"

Très remonté à l’issue d’un accrochage entre son attaquant Martin Braithwaite (25 ans, 23 matchs et 10 buts en L1 cette saison) et Marquinhos (22 ans, 20 matchs en L1 cette saison), l’entraîneur de Toulouse Pascal Dupraz a exprimé sa colère en frappant dans une bouteille d’eau et a été exclu par l’arbitre en seconde période face au Paris Saint-Germain (0-0) dimanche en Ligue 1. Une décision intolérable pour l’ancien consultant.

"C’est la répression. Puis ensuite, vous ne savez pas où aller car votre place n’est plus au stade dès lors que vous vous êtes fait expulser. J’ai cru un instant que j’allais finir en taule, a lâché l’ancien coach d’Evian Thonon-Gaillard en conférence de presse. En fait, c’est comparable à ce que l’on vit dans le pays. Dès lors que l’on s’exprime, on est sanctionné. C’est un Etat extrêmement répressif. Donc l’arbitrage est le microcosme de notre Etat. (…) On s’exprime lorsque l’on est coach. En tout cas, je m’exprime. Et apparemment il ne faut pas s’exprimer."

Du Dupraz dans le texte !