PSG : A. Rabiot - "on a tout donné"

Cinq jours après son exploit contre le FC Barcelone (4-0) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain avait les jambes lourdes contre Toulouse (0-0) ce dimanche soir. Pour Adrien Rabiot (21 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison), la fatigue physique s'est clairement fait ressentir chez les joueurs parisiens. "On a laissé pas mal de forces mardi, physiques et mentales. On a essayé de trouver des brèches, mais ça a été une soirée compliqué. On savait qu'on allait avoir un adversaire assez féroce. On savait qu'ils allaient venir pour défendre et nous contrer. On a tout donné", a indiqué le milieu parisien au micro de Canal+. Le prochain rendez-vous du PSG est face à l'OM pour le clasico de dimanche prochain.

