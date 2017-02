TFC : Dupraz espérait même mieux...

Dominé mais solide, Toulouse a obtenu un point sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-0) ce dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Mais l'entraîneur toulousain Pascal Dupraz n'était pas totalement satisfait après la rencontre.

"On aurait voulu faire mieux en seconde mi-temps. On aurait pu faire mieux par rapport à ce que l'on est capable de faire. Mais on n'a pas su ressortir le ballon en deuxième mi-temps, on a fait que défendre et on n'a manqué de justesse technique. Mais on ne va pas faire la fine bouche", a confié le coach du TFC au micro de Canal+.

Vainqueur à l'aller (2-0), Toulouse reste invaincu face à Paris cette saison.