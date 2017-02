TFC : M. Braithwaite - "on a été costauds"

Toulouse a réalisé une belle performance en décrochant le point du nul (0-0) sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'attaquant toulousain Martin Braithwaite (25 ans, 23 matchs et 10 buts en L1 cette saison) était satisfait de la prestation de son équipe.

"L'équipe a travaillé dur. On n'a pas lâché et on prend un point, c'est un très bon match. On a été costauds, on peut courir 90 minutes et c'était le cas aujourd'hui. Le coach a mis une bonne stratégie en place et toute l'équipe a bien répondu", a déclaré le Danois au micro de Canal+.

Le TFC occupe le 8e rang au classement.