PSG : M. Verratti - "c'était le match à gagner" « Par Romain Rigaux - Le 19/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cinq jours après sa brillante victoire contre le FC Barcelone (4-0) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a concédé le nul sur sa pelouse face à Toulouse (0-0) ce dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Pour Marco Verratti (24 ans, 18 matchs et 2 buts en L1 cette saison), la fatigue a pesé dans les jambes des Parisiens, déçus de ne pas profiter du nul de Monaco face à Bastia (1-1), vendredi. "Quand tu joues des matchs comme ça en Ligue des Champions, les matchs après c'est toujours difficile. Cette semaine, on a dépensé beaucoup d'energie, on a beaucoup couru, a expliqué le milieu parisien au micro de Canal+. On voulait prendre trois points, car c'était important contre Monaco, mais on n'a pas réussi. C'était le match à gagner pour reprendre des points à Monaco. On est déçu mais c'était une bonne semaine pour nous." Au classement, le PSG est 2e, à égalité de points avec Nice, et reste à trois points de Monaco. Au classement, le PSG est 2e, à égalité de points avec Nice, et reste à trois points de Monaco.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+