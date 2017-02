Brésil : Dante et le traumatisme de 2014 « Par Romain Rigaux - Le 19/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dante (33 ans, 13 sélections et 2 buts) se souviendra encore longtemps de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Un véritable traumatisme pour la Seleçao, éliminée sur ses terres par l'Allemagne lors d'une mémorable gifle en demi-finale (7-1). Si cet épisode est derrière lui, le défenseur brésilien de Nice, Dante, ne cache pas que l'après-Mondial a été compliqué à vivre. "C’est fini. C’est clair que juste après la Coupe du monde, moi j’ai eu du mal. J’ai trouvé très peu de personnes pour m’aider à me relever. Ce n’était pas évident, et puis tu joues en Allemagne, ça parle à droite à gauche... J’ai fait une grosse erreur, j’ai mis ce match devant ma carrière, j’ai oublié tout ce que j’avais fait, tout le travail, tout ce que j’avais gagné. Après, je me suis dit qu’il fallait se relever, travailler", a déclaré l'ancien joueur du Bayern Munich. Dante s'est bien rattrapé depuis avec notamment une belle saison sous les couleurs du Gym. Dante s'est bien rattrapé depuis avec notamment une belle saison sous les couleurs du Gym.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+