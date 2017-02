L1 : Paris SG 0-0 Toulouse (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 19/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec 5 changements par rapport au onze victorieux du FC Barcelone (4-0) en Ligue des Champions, le retour aux affaires courantes s'est révélé compliqué pour le Paris Saint-Germain, tenu en échec au Parc des Princes par Toulouse (0-0) dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Alors qu'il pouvait revenir à un point du leader, l'AS Monaco, le PSG reste 2e à trois unités et se retrouve même rejoint par Nice, victorieux de Lorient samedi (1-0). Gênés par le pressing des visiteurs, les hommes d'Unai Emery avaient des difficultés pour poser leur jeu en début de partie. Peu à peu, les Franciliens commençaient toutefois à enchaîner les combinaisons à proximité du but de Lafont mais le jeune portier plongeait pour repousser le tir de Lucas. Dans la foulée, la reprise puissante de Cavani s'envolait juste au-dessus de sa lucarne. Le match commençait à s'animer et le TFC jouait crânement sa chance à l'image de cette frappe déviée de Trejo pas passée loin. Sur une accélération, Delort enrhumait Kimpembe, mais le défenseur du PSG se rattrapait in extremis en intervenant devant Braithwaite. Malgré les chants du Parc des Princes et une possession écrasante, les Parisiens ne parvenaient pas à trouver la solution face à un bloc bien en place. Sous l'impulsion de l'entrée de Verratti, le quadruple champion de France en titre passait à la vitesse supérieure après la pause et mettait la pression sur les buts de Lafont. Auteur de deux arrêts face à Cavani, le gardien toulousain était tout heureux de voir la reprise d'El Matador heurter sa barre puis le tir de Motta filer à côté. Le coup-franc dévié de Cavani passait ensuite juste au-dessus, puis Kimpembe jouait un mauvais tour à Marquinhos et à son équipe en repoussant involontairement la tête du Brésilien devant la ligne de but toulousaine ! Emoussés, les Parisiens ne trouvaient pas la faille malgré six minutes de temps additionnel et lâchent à nouveau des points face au TFC après leur défaite de l'aller (0-2). Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

