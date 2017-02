Naples : Hamsik à cinq buts de Maradona !

Buteur lors de la victoire de Naples face au Chievo Vérone (3-1) ce dimanche, Marek Hamsik (29 ans, 25 matchs et 10 buts en Serie A cette saison) a inscrit son 110e but sous les couleurs napolitaines. Une statistique impressionnante pour le Slovaque arrivé en 2007 et désormais plus qu'à cinq longueurs du record de Diego Maradona. La légende argentine a inscrit 115 buts en 259 matchs entre 1984 et 1991.

"Je ne serai jamais aussi grand que Maradona, mais je voudrais effacer son record des buts sous le maillot du Napoli", a déclaré Hamsik, qui a disputé 435 matchs avec les Partenopei.