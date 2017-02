Bordeaux : Kamano garde les pieds sur terre

Encore une fois très bon lors de la victoire de Bordeaux contre Guingamp (3-0) ce dimanche, à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1, l'attaquant François Kamano (20 ans, 18 apparitions et 6 buts en L1 cette saison) s'est notamment distingué avec un but. Mais le Bordelais ne s'enflamme pas et veut continuer à progresser.

"Je commence à confirmer, moi je respecte toujours le choix du coach, je reste toujours humble et à l'écoute du coach et des anciens donc mon statut... Aujourd'hui c'est le groupe qui est important. Si le coach juge nécessaire que je commence sur le banc voilà, je serai là quand on me donnera la chance de rentrer en cours de match et d'apporter la différence", a déclaré l'ancien Bastiais dans des propos rapportés par L'Equipe.