L1 : Paris SG-Toulouse, les compos

Après son exploit face au FC Barcelone (4-0) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain revient aux affaires courantes avec la réception de Toulouse au Parc des Princes ce dimanche (21h) en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

Pour l'occasion, Di Maria a rejoint Thiago Silva à l'infirmerie. Si Krychowiak, qui a joué avec la réserve samedi, est une fois encore absent, Verratti est quant à lui ménagé et débute sur le banc. Unai Emery fait un peu tourner et relance Aurier, Maxwell, Nkunku et Lucas. Côté toulousain, Bodiger est suspendu, puis Veskovac, Michelin et Akpa-Akpro garnissent l'infirmerie. Voici les compositions des deux équipes.

Paris SG : Trapp - Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Rabiot, Thiago Motta (c), Nkunku - Lucas, Cavani, Draxler.

Toulouse : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandjé – Blin, Pi - Jean, Trejo, Braithwaite (c) - Delort.