ASSE : F. Pogba - "le rouge nous fait mal"

En tête au tableau d’affichage, l’AS Saint-Etienne a été renversée par Montpellier (2-1) ce dimanche à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Alors qu’ils subissaient déjà à onze contre onze, les Verts ont concédé le but fatal après l’expulsion de l’ailier Jorginho au retour des vestiaires. Le tournant du match selon le défenseur polyvalent Florentin Pogba (26 ans, 14 matchs et 1 but en L1 cette saison).

"Après le carton rouge, on a fait que subir. Ils marquent d’entrée en deuxième mi-temps, c’était un peu difficile pour nous. C’est le seul regret que je peux avoir, qu’on n’ait pas su tenir notre bloc, et Montpellier derrière a été efficace. Le carton rouge nous a mis un coup dans le dos et nous a fait beaucoup de mal", a reconnu l’international guinéen au micro de beIN Sports.

Avec ce revers, l’ASSE laisse l’Olympique Lyonnais, 4e, reprendre 4 points d’avance.