Lyon : B. Genesio - "extraordinaires"

Vainqueur dans la douleur de Dijon (4-2) dimanche en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a évité une nouvelle défaite qui aurait pu plonger les Gones dans la crise. Le coach de l’OL, Bruno Genesio, a apprécié l’état d’esprit de ses hommes, capables de renverser la vapeur alors qu’ils étaient menés au score.

"Ce qui est important de noter, c’est le mental dont il a fallu faire preuve parce qu’en étant mené 2-1 ici, dans la situation dans laquelle on est, il en fallait, et les joueurs ont été extraordinaires, a souligné le technicien rhodanien au micro de beIN Sports. Je pense que sur l’ensemble du match, malgré tout, on mérite de prendre les trois points, on s’est créé beaucoup d’occasions."

Pour se rassurer pour de bon en revanche, il faudra repasser.