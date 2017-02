Dijon : le gros coup de gueule de Reynet !

Dijon : le gros coup de gueule de Reyne t ! « Par Romain Lantheaume - Le 19/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Décisif à plusieurs reprises face à l’Olympique Lyonnais (2-4) dimanche en Ligue 1, le gardien de Dijon, Baptiste Reynet (26 ans, 25 matchs en L1 cette saison), avait du mal à digérer ce revers au coup de sifflet final. En cause, le penalty du 3-2 sifflé à tort selon lui, après que Julio Tavares ait retenu Mouctar Diakhaby pour permettre à son portier de se saisir du ballon. "Au bout d’un moment, quand on prend des buts comme ça, on en a plein le cul, je suis désolé, c’est vulgaire mais c’est ma pensée du moment. (…) Faut pas nous entuber comme ça, a grondé l’ancien Lorientais au micro de beIN Sports. Si les arbitres ne nous respectent pas, on ne va pas aller bien loin. Il (Tavares, ndlr) me protège pour que je sorte, l’arbitre ne peut pas siffler penalty sur ça, un ballon à 40 mètres de haut que l’autre n’aura jamais. La seule chose qu’il peut faire, c’est me rentrer dedans et faire faute." Une fois encore, cette décision arbitrale en faveur de l’OL va faire jaser… Une fois encore, cette décision arbitrale en faveur de l’OL va faire jaser…

