PSG : un autre prétendant renonce à Verratti !

PSG : un autre prétendant renonce à Verratt i ! Par Romain Lantheaume - Le 19/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré les sorties ambiguës de son agent, les mises au point de Marco Verratti (24 ans, 17 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ont fini par faire leur effet ! Après la Juventus Turin (voir ici), l’autre cador italien qui lorgnait le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, l’Inter Milan, a également annoncé qu’il fait une croix sur le Transalpin. "Je pense qu’il est très difficile d’arracher Verratti au PSG. C’est un joueur d’un tel talent et il appartient à l’un des clubs les plus riches. Et ce n’est pas dans leur ADN de vendre leurs meilleurs joueurs", a concédé le directeur sportif des Nerazzurri, Piero Ausilio, au micro de Premium Sport. Le mois dernier, la presse italienne faisait pourtant état d’une possible offre à venir de 78 millions d’euros de la part du club lombard. Mais comme le PSG n’est pas vendeur… Le mois dernier, la presse italienne faisait pourtant état d’une possible offre à venir de 78 millions d’euros de la part du club lombard. Mais comme le PSG n’est pas vendeur…

