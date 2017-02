Bordeaux : Laborde ne voit que du positif « Par Romain Lantheaume - Le 19/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur du dernier but, Gaëtan Laborde (22 ans, 25 apparitions et 4 buts en L1 cette saison) a participé au festival de Bordeaux face à Guingamp (3-0) ce dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Pour l’attaquant aquitain, ce succès à la maison va faire beaucoup de bien aux hommes de Jocelyn Gourvennec. "C’était important pour nous d’être bon et de gagner pour nos supporters, a noté le Girondin au micro de beIN Sports. En plus de ça, c’était un match important pour le championnat donc tous les voyants sont au vert. 3-0 pour le goal average et pour la confiance ça nous fait du bien aussi." Avec ce succès, l’actuel 7e du championnat relègue Guingamp à 5 points. Avec ce succès, l’actuel 7e du championnat relègue Guingamp à 5 points.

