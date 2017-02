L1 : Lyon 4-2 Dijon (fini)

Malgré une belle frayeur, Lyon est parvenu à s'imposer face à Dijon (4-2) au Parc OL ce dimanche dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. L'OL a fait la différence en fin de rencontre.

Les Lyonnais sont bien entrés dans leur rencontre et n'ont pas patienté très longtemps pour ouvrir le score. Sur un corner obtenu suite à une belle frappe de Depay, Tolisso profitait d'une erreur de Varrault pour marquer au second poteau (1-0, 10e). L'OL débutait parfaitement cette partie et maîtrisait globalement les débats. Mais les Gones ne parvenaient pas à enfoncer le clou, la faute à un manque de précision dans le dernier geste et la dernière passe.

En revanche, Dijon n'avait pas besoin de beaucoup d'occasions pour la mettre au fond. Les Dijonnais profitaient de l'une de leurs premières véritables opportunités pour égaliser d'une tête de Tavares sur corner (1-1, 29e). Lyon pouvait s'en vouloir... Surtout que, dans la foulée, Depay ratait l'immanquable alors qu'il était seul devant le but après un cafouillage dans la surface. Incroyable ! Derrière, l'OL poussait mais Reynet brillait pour repousser trois tentatives de Lacazette. Le gardien du DFCO était énorme !

Au retour des vestiaires, les Lyonnais se faisaient rapidement surprendre. Diony profitait d'un ballon perdu par Gonalons à l'entrée de la surface pour battre Gorgelin d'un tir croisé du droit (1-2, 48e). Quelle efficacité de la part des Dijonnais qui concrétisaient presque chaque occasion. Les Gones tentaient de rapidement revenir au score et Depay pensait y arriver en faisant trembler les filets mais son but était refusé pour une position de hors-jeu.

En fin de rencontre, Lyon assiégeait la surface adverse et Dijon ne parvenait pas à se dégager. Les assauts se multipliaient et Reynet finissait par craquer sur un tir de Tolisso à l'angle gauche de la surface (2-2, 80e). Et finalement, l'OL décrochait un précieux succès sur un penalty inscrit par Lacazette (3-2, 84e). Puis Fekir tuait tout suspense en fin de rencontre (4-2, 90e). Une grosse déception pour le DFCO mais une victoire méritée pour les Lyonnais.