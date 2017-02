L1 : Bordeaux 3-0 Guingamp (fini)

Plus réaliste, Bordeaux s'est rassuré à domicile en disposant de Guingamp 3-0 ce dimanche à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. 7es, les Girondins décrochent un succès important en reléguant leur adversaire à cinq unités.

Comme souvent, les Aquitains avaient du mal à emballer leur match au Matmut-Atlantique et après un début de partie poussif, Carrasso était le premier à s'employer pour repousser le tir de De Pauw. Malgré cette entame décevante, les Bordelais faisaient mouche sur leur première occasion par l'intermédiaire de Kamano d'une frappe à rebond dans la surface (1-0, 15e). Evoluant plus haut après leur ouverture du score, les locaux se montraient les plus dangereux, mais Vada se voyait injustement avertir pour simulation alors que Martins-Pereira, en difficulté, l'avait accroché dans la surface.

Ensuite, l'EAG se réveillait un peu. Et si la barre sauvait Johnsson sur une frappe soudaine de Malcom, le gardien bordelais Carrasso était le plus inquiété. Il devait s'employer pour détourner superbement un ciseau retourné de Benezet d'une claquette, puis il était tout heureux de voir la tête de Diallo heurter la transversale et la reprise de De Pauw frôler le cadre juste avant la pause. Malgré cette réaction bretonne, Pallois devançait Johnsson de la tête sur corner pour inscrire le but du break juste avant la pause (2-0, 44e).

Passés en 4-2-3-1 à la place du 4-3-3, les Guingampais opéraient deux changements au retour des vestiaires et tentaient de pousser. Mais le danger restait bordelais et après deux tirs repoussés in extremis par Johnsson et Kerbrat, Kamano finissait par provoquer l'expulsion de Martins-Pereira. A dix, les hommes d'Antoine Kombouaré pliaient encore sur un contre conclu par Laborde (3-0, 71e). Sévère pour des Bretons qui n'ont pas démérité.