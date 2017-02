Sondage MF : le PSG n'est pas encore qualifié !

Sondage MF : le PSG n'est pas encore qualifi é ! « Par Romain Lantheaume - Le 19/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Tombeur du FC Barcelone 4-0 mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a accompli un pas immense vers les quarts de finale. Jamais en effet dans l’histoire des compétitions européennes un club vainqueur sur ce score à l’aller n'a été éliminé au retour. Pour autant, vous préférez rester méfiants. En effet, lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si le club de la capitale avait déjà son billet en poche pour les quarts. Sur les 29 274 votes recensés, vous n'êtes que deux tiers (66,7%) à estimer que la qualification est déjà acquise, tandis que tout de même 33,3% d’entre vous considèrent que le PSG n'a pas encore tué le suspense. Dès à présent, dites-nous si vous êtes séduits par le retour de Marcelo Bielsa en Ligue 1. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si vous êtes séduits par le retour de Marcelo Bielsa en Ligue 1. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

